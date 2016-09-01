Советник министра спорта возмутился заявлениями "мультимиллионера" Беленюка

Советник министра молодежи и спорта Игоря Жданова Павел Булгак возмутился заявлением серебрянного призера Олимпиады-2016 украинского борца Жана Беленюка в том, что украинским спортсменам не хватает финансирования. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Знаете, всему есть предел, в том числе человеческой жадности. Скажите, сколько еще наших денег нужно Жану Беленюку, чтобы, наконец, почувствовать себя "человеком, который взял от жизни по максимуму в свои 25 лет?

Почему это наши деньги? Потому что все это: зарплата в министерстве молодежи и спорта, минобороны, стипендия президента, премиальные чемпионатов мира и Европы, Олимпиады – средства государственного бюджета, деньги налогоплательщиков, деньги каждого украинца", - заявил Булгак.

При этом советник министра озвучил заработки Беленюка за спортивные выступления. По словам Булгака, за 2015-2016 годы борец получил от президента, Министерства молодежи и спорта и Министерства обороны 2,605 миллиона гривен. При этом, в данную сумму он внес примию Беленюку за серебряную медаль Олимпиады, которая составлят 2,244 миллиона гривен.

"Таким образом, средний месячный доход Жана Беленюка за счет средств налогоплательщиков за последние 2 года составил: 108 тысяч гривен. При этом сборы, проживание, перелеты, питание, участие в международных соревнованиях оплачивает также государство", - написал чиновник, отметив, что Беленюк также получил от Киева сертификат на однокомнатную квартиру в новостройке, земельный участок и денежную премию в 100 тысяч гривен.

Кроме того, советник Жданова добавил, за успешные выступления на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде в 2015-16 годах от федерации греко-римской борьбы и Национального олимпийского комитета Беленюк получил не менее 2 миллионов гривен.

"С учетом рыночной стоимости квартиры, земли и всех этих безумных выплат, - этот спортсмен на сегодняшний день является твердым мультимиллионером. Вместо жалоб Жан должен быть благодарен своим соотечественникам, своему государству за заботу. Напомню, минимальная зарплата в Украине составляет 1450 грн, минимальная пенсия - 1130 грн в месяц. "Бедный" украинский спортсмен Жан Беленюк получает ежемесячно доход в 100, а то и 200 раз больше, чем рядовые пенсионеры в Украине. Подумаем об этом. У меня все", – написал Булгак.

Отметим, что ранее Жан Беленюк заявил о финансовых проблемах украинских спортсменов, а также добавил, что министр спорта Игорь Жданов не пользуется авторитетом у спортсменов.