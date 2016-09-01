Украинские пловцы завоевали пять медалей на этапе Кубка мира в Берлине

В Берлине завершился этап Кубка мира по плаванию, где пять медалей завоевали украинцы Дарья Зевина и Андрей Говоров сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Во второй день соревнований Зевина стала серебряным призером в плавании на 100 м на спине с результатом 56,44 секунды, уступив 0,84 секунды венгерке Катинке Хоссу и опередив на 0,14 австралийку Эмили Сибом.

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Говоров на дистанции 50 м вольным стилем разделил бронзу с британцем Бенджамином Проудом. Оба финишировали с одинаковым временем – 21,15 секунды, уступив 3 сотых секунды Чаду Ле Кло из ЮАР, ставшему серебряным призером. Победил россиянин Владимир Морозов (20,79).

Накануне, в первый день турнира Говоров стал серебряным на 50 м баттерфляем, а Зевина взяла серебро на 200 м на спине и бронзу на 50 м на спине.

Как сообщал УНИАН, на первом этапе КМ в Шартри (Франция) украинские пловцы завоевали шесть медалей различного достоинства.

Третий этап Кубка мира по плаванию состоится 3-4 сентября в Москве.