Три украинки вышли в третий круг US Open, Стаховский - выбыл из борьбы во втором раунде

В Нью-Йорке завершился третий день Открытого чемпионата США по теннису, где свои матчи второго раунда соревнований выиграли украинки Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Элина Свитолина, а Сергей Стаховский проиграл и завершил борьбу, сообщает официальный сайт турнира.

Цуренко встречалась с китаянкой Ван Яфань и обыграла соперницу со счетом 7:5, 6:3. Таким образом, Леся впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела сложнейший поединок с Лорен Дэвис (США), но сумела обыграть соперницу в решающем сете - 6:1, 4:6, 6:3.

Читайте такжеСвитолина вернулась в Топ-20 теннисного рейтинга WTA

Также сложный четырехчасовой поединок провела Екатерина Бондаренко. В противостоянии с Сайсай Чжэн (Китай) она выиграла со счетом 5:7, 7:6 (5), 7:5. Один из переломных моментов матча случился в первой партии, когда украинка проигрывала со счетом 0:5, но сумела сравнять счет. Китаянка затем выиграла два гейма подряд, но психологически уже была надломлена, то сказалось на результате следующих двух сетов.

В свою очередь, Сергей Стаховский изначально имел минимальные шансы в борьбе с игроком Топ-10 миового тенниса Марином Чиличем (Хорватия) и уступил практически без борьбы - 1:6, 2:6, 3:6.

Как сообщал УНИАН, US Open проходит в этом году в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Также в турнире участвуют украинцы Илья Марченко (выиграл матч первого круга накануне и в ночь на пятницу проведет следующий матч), Александр Долгополов (снялся с турнира по ходу первого матча из-за травмы) и Екатерина Козлова, которая выбыла из борьбы после поражения в первом круге от игрока Топ-10 мирового уровня Винус Уильямс (США) со счетом 2:6, 7:5, 4:6 .