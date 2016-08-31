Сборная Украины выиграла 12 медалей и стала абсолютным Чемпионом мира по ракетомодельному спорту

Украинская команда завоевала 12 медалей и в общем медальном зачете обошла такие высокотехнологичные страны, как США и Китай, сообщает пресс-служба Федерации ракетомодельного спорта Украины.

Таким образом, в соревнованиях взрослых команд украинцы получили звание абсолютного Чемпиона мира.

На втором месте расположилась команда Болгарии, третье - у сборной США.

В командном зачете сборная Украины завоевала 3 золотых и 1 серебряную медаль. В личном зачете трое украинских спортсменов завоевали серебро, двое – бронзу. Призовые места украинские спортсмены заняли в пяти разных классах ракет.