Сборная Украины выиграла 12 медалей и стала абсолютным Чемпионом мира по ракетомодельному спорту
19:28, 31 августа 2016Другое
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Украинская взрослая сборная стала победителем Чемпионата мира по ракетомодельному спорту, который завершился 29 августа в Великом Дорошеве Львовской области.
frms.ua
Украинская команда завоевала 12 медалей и в общем медальном зачете обошла такие высокотехнологичные страны, как США и Китай, сообщает пресс-служба Федерации ракетомодельного спорта Украины.
Таким образом, в соревнованиях взрослых команд украинцы получили звание абсолютного Чемпиона мира.
На втором месте расположилась команда Болгарии, третье - у сборной США.
В командном зачете сборная Украины завоевала 3 золотых и 1 серебряную медаль. В личном зачете трое украинских спортсменов завоевали серебро, двое – бронзу. Призовые места украинские спортсмены заняли в пяти разных классах ракет.
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