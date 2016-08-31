Трое участников Игр-2008 из России дисквалифицированы за допинг

Международный олимпийский комитет назвал имена шести спортсменов, принимавших участие в Играх-2008 в Пекине, и лишившихся своих наград после перепроверки допинг-проб, сообщается в релизе МОК.

В списке шести - половина - спортмены из России. Остальные трое также представляют постсоветское пространство.

Тяжелоатлетки Марина Шаинова и Надежда Евстюхина лишены, соответственно, серебряной и бронзовой медалей. Татьяна Фирова заняла шестое место в беге на 400 метров и завоевала серебряную медаль в эстафете 4×400 метров.

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Также не прошли перепроверку допинг-проб тяжелоатлет Александру Дудогло из Молдовы, Тигран Мартиросян из Армении и Интигам Заиров из Азербайджана.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что украинские борцы потеряют медали Олимпийских игр Пекин-2008 и Лондон-2012 из-за положительных допинг-проб.