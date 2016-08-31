Гимнаст Верняев восьмой раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом августа в Украине, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Для гимнаста эта награда лучшему спортсмену месяца является восьмой в карьере.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 22-летний гимнаст выиграл две медали - серебро в индивидуальном многоборье и золото в упражнениях на брусьях.

Лучшим тренером августа признан личный наставник Верняева Геннадий Сартинский.

Отметим, что олимпийская медаль Верняева в многоборье стала первой за последние 16 лет в истории украинской спортивной гимнастики после "бронзы" Александра Береша в Сиднее-2000.