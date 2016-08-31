Гимнаст Верняев восьмой раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине
12:37, 31 августа 2016Другое
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Лучшим тренером в августе стал наставник спортсмена Геннадий Сартинский.
REUTERS
Гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом августа в Украине, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
Для гимнаста эта награда лучшему спортсмену месяца является восьмой в карьере.
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 22-летний гимнаст выиграл две медали - серебро в индивидуальном многоборье и золото в упражнениях на брусьях.
Лучшим тренером августа признан личный наставник Верняева Геннадий Сартинский.
Отметим, что олимпийская медаль Верняева в многоборье стала первой за последние 16 лет в истории украинской спортивной гимнастики после "бронзы" Александра Береша в Сиднее-2000.
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