Украинские борцы потеряют медали Олимпиады из-за допинга - СМИ
11:24, 31 августа 2016Другое
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Имена спортсменов пока не сообщаются.
Reuters
Несколько борцов из Украины потеряют олимпийские медали из-за положительных допинг-тестов в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Об этом сообщает tribuna.com, ссылаясь на FloWrestling.
Имена борцов пока не сообщаются.
На данный момент известно, что золота Пекина-2008 лишится Артур Таймазов из Узбекистана (до 120 кг), его медаль перейдет российскому борцу Бахтияру Ахмедову.
Кроме того, потеряют награды еще несколько борцов из Казахстана и Азербайджана.
Напомним, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году серебро в вольной борьбе добыл украинец Валерий Андрейцев.
На Олимпиаде в Пекине в 2008 году четыре украинца добывали медали – Армен Варданян, Василий Федоришин, Андрей Стадник и Тарас Данко.
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