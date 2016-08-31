Украинские борцы потеряют медали Олимпиады из-за допинга - СМИ

Несколько борцов из Украины потеряют олимпийские медали из-за положительных допинг-тестов в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Об этом сообщает tribuna.com, ссылаясь на FloWrestling.

Имена борцов пока не сообщаются.

На данный момент известно, что золота Пекина-2008 лишится Артур Таймазов из Узбекистана (до 120 кг), его медаль перейдет российскому борцу Бахтияру Ахмедову.

Кроме того, потеряют награды еще несколько борцов из Казахстана и Азербайджана.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году серебро в вольной борьбе добыл украинец Валерий Андрейцев.

На Олимпиаде в Пекине в 2008 году четыре украинца добывали медали – Армен Варданян, Василий Федоришин, Андрей Стадник и Тарас Данко.