Лидеры 17 национальных антидопинговых организаций предложили реформировать WADA

01:49, 31 августа 2016
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Лидеры 17 национальных антидопинговых организаций встретились на саммите в Копенгагене и предложили реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC.

В частности, предложено запретить руководителям WADA занимать важные позиции в других спортивных организациях. В этой связи Би-би-си отмечает, что президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди также является вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК), что привело к критике в связи с потенциальным конфликтом интересов.

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Кроме того, участники саммита предложили, в частности, внести в кодекс WADA поправки, которые предполагали бы «ясные санкции за крупномасштабный подрыв антидопинговой системы»; увеличить возможность WADA расследовать и налагать адекватные санкции за нарушения кодекса; усилить WADA за счет роста инвестиций.

«Мы осознаем, что находимся на перепутье в борьбе за чистый спорт», — подчеркнули лидеры антидопинговых организаций по итогам саммита. Они отметили, что предлагаемые реформы призваны защитить чистых атлетов, вернуть уверенность во всемирной антидопинговой работе, которой был нанесен серьезный ущерб, а также гарантировать, что «тревожные события последний лет» не повторятся.

Лидеры антидопинговых организаций также призвали МОК и Россию обеспечить безопасность информаторов WADA Юлии Степановой и ее мужа Виталия.

Предложение реформы было сделано антидопинговыми организациями Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, США.

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