Во время матча US Open на французского теннисиста упало табло (видео)

Французский теннисист Гаэль Монфис стал жертвой упавшего табло во время матча Открытого чемпионата США. Видеозапись инцидента выложил в YouTube пользователь Федерико Коппини.

Спортсмен бежал за мячом и, находясь у стены корта и отбивая мяч, задел табло, которое спуска несколько секунд упало. Монфис успел отскочить и табло задело его ногу только по касательной.

"Когда ты погружен в игру, ничего не чувствуешь. Просто прыгаешь. Я увидел стену, но мне повезло. Было немного больно, но я легко отделался. Табло могло упасть мне на голеностоп", — рассказал Монфис после матча в интервью официальному сайту Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Монфис в первом круге турнира обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).