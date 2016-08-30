Во время матча US Open на французского теннисиста упало табло (видео)
Спортсмен отделался болевыми ощущениями без травм.
Французский теннисист Гаэль Монфис стал жертвой упавшего табло во время матча Открытого чемпионата США. Видеозапись инцидента выложил в YouTube пользователь Федерико Коппини.
Спортсмен бежал за мячом и, находясь у стены корта и отбивая мяч, задел табло, которое спуска несколько секунд упало. Монфис успел отскочить и табло задело его ногу только по касательной.
"Когда ты погружен в игру, ничего не чувствуешь. Просто прыгаешь. Я увидел стену, но мне повезло. Было немного больно, но я легко отделался. Табло могло упасть мне на голеностоп", — рассказал Монфис после матча в интервью официальному сайту Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Монфис в первом круге турнира обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).