Семилетняя девочка нашла золотую медаль Олимпиады в Барселоне-92 в куче мусора

Семилетняя девочка из Атланты вернула золотую олимпийскую медаль американскому чемпиону Барселоны-92 Джо Джекоби. Похищенную в июне награду Хло Смит нашла в куче мусора, сообщает newsru.com со ссылкой на АР.

По словам Джекоби, неизвестные вскрыли его машину и забрали вместе с остальными вещами медаль Игр-1992. Вероятно, злоумышленники опасались быть раскрытыми и избавились от трофея. По счастливому стечению обстоятельств, награду нашла Хло Смит. Во время прогулки с отцом, она заметила блеск золота в куче мусора.

В понедельник Джекоби посетил школьный класс, в котором учится Хло, чтобы отблагодарить школьницу за возврат медали.

Джо Джекоби выиграл золотую олимпийскую медаль на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне в слаломе на каноэ-двойке в паре со Скоттом Страусбо.