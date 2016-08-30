Четыре представителя Украины вышли во второй круг US Open

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису, где в ночь на вторник четыре представителя Украины выиграли стартовые матчи и вышли во второй круг соревнований, сообщает официальный сайт US Open.

Леся Цуренко, покинувшая недавно топ-100 мирового рейтинга, сотворила сенсацию на старте US Open. В матче первого круга киевлянка в двух сетах обыграла 21-й номер посева румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:0, 6:4. Во втором круге украинке предстоит встреча с китаянкой Ван.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:7(5), 6:0, 6:2. В следующем круге харьковчанке предстоит встреча с Лорен Дэвис.

В свою очередь, Екатерина Бондаренко прошла во второй круг после победы в двух сетах - 6:0, 7:5 – над представительницей Тайваня Се Шувэй. Следующая соперница Екатерины еще одна азиатка – Сайсай Чжэн из Китая.

В мужском одиночном разряде в матче первого круга украинец Сергей Стаховский одолел португальца Гаштао Элиаса. Судьбу поединка пришлось решать на тай-брейке пятого сета, так как до этого был паритет по партиям 2:2. В решающем сете соперник Стаховского при счете 3:5 подавал на сет, однако украинцу удалось сделать брейк и перевести партию на тай-брейк. Счет матча – 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 7:6 (4). В следующем круге Стаховский встретится с 7-й ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем.

Открытый чемпионат США по теннису продлится до 11 сентрября.