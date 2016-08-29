Пятеро российских паралимпийцев получили дисквалификации за допинг
18:12, 29 августа 2016Другое
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Вердикт спортсменам вынесла Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В РФ дисквалифицировали своих паралимпийцев / og.ru
Пять представителей Паралимпийской сборной России дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает Российское антидопинговое агентство.
Дисквалификации сроком на четыре года спортсмены получили от Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Санкции коснулись серебрянного призера Паралимпиады-2008 по пауэрлифтингу Айрата Закиева, Алеся Лафина, Фарита Рахматуллина, Татьяны Жаворонковой и Ольги Киселевой.
Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд отказался допускать сборную России к Паралимпиаде.
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