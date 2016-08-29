Пятеро российских паралимпийцев получили дисквалификации за допинг

18:12, 29 августа 2016
Другое
952

Вердикт спортсменам вынесла Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В РФ дисквалифицировали своих паралимпийцев / og.ru

Пять представителей Паралимпийской сборной России дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает Российское антидопинговое агентство.

Дисквалификации сроком на четыре года спортсмены получили от Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Санкции коснулись серебрянного призера Паралимпиады-2008 по пауэрлифтингу Айрата Закиева, Алеся Лафина, Фарита Рахматуллина, Татьяны Жаворонковой и Ольги Киселевой.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд отказался допускать сборную России к Паралимпиаде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter