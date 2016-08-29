Свитолина вернулась в Топ-20 теннисного рейтинга WTA

Украинка Элина Свитолина вернулась в Топ-20 рейтинга WTA, откуда она выпала на прошлой неделе.

21-летняя теннисистка поднялась с 23-го на 19-е место в рейтинге.

Другие украинки, представленные в Топ-100, потеряли свои позиции. Екатерина Бондаренко опустилась с 58-го на 59-е место, Екатерина Козлова - с 92-го на 93-е место, а Леся Цуренко упала сразу на 19 позиций - с 80-й на 99-ю строчку.

Также отметим, что в первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Как и прежде, первой ракеткой мира является американка Серена Уильямс, за ней следуют Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса, Агнешка Радваньска и Симона Халеп.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина вышла в финал престижного турнира Connecticut Open в Нью-Хэйвене. В решающем матче она уступила Агнешке Радваньской.