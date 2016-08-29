Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит сезон 2016/17

Известная украинская биатлонистка и олимпийская чемпионка Валентина Семеренко пропустит сезон 2016/17. Об этом в интервью официальному сайту Федерации биатлона Украины сообщил президент организации Владимир Брынзак.

"Мы с ней буквально позавчера долго общались по скайпу. Сейчас для нее главное – поправить здоровье, и в ближайшее время она планирует поехать в санаторий в Одессу. Но общий настрой – вернуться, чтобы бороться за место в составе команды на Олимпиаду. И уже с осени она планирует начать подготовку к олимпийскому сезону", - сказал Брынзак.

"Будет ли она участвовать в зимних соревнованиях? Нет, конечно. Она только осенью начнет приводить себя в порядок, чтобы следующей весной вместе с командой приступить к полноценной работе", – добавил специалист.

Напомним, Валентина Семеренко является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете 4х6 км, а также чемпионкой мира 2015 года в масс-тарте 12,5 км.