Сборная Украины по пляжному футболу стала чемпионом Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем Евролиги - престижнейшего европейского турнира для сборных, который проходит под эгидой УЕФА.

Турнир среди команд Дивизиона А, в котором принимали участие 12 команд, начался 1 июля. По итогам первых трех этапов команда Сергея Кучеренко вышла в Суперфинал с участием восьми команд, который проходил 25-28 августа в итальянской Катанье.

В рамках своей суперфинальной группы Украина победила Беларусь (5:4), Испанию (7:5) и Германию (4:1). Первое место в квартете позволило украинцам выйти в финал, где они сегодня победили Португалию со счетом 2:1.

Данный титул стал первым в истории сборной Украины по пляжному футболу. Год назад украинская команда стала вице-чемпионом Евролиги.