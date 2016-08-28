Украинка Свитолина проиграла в одиночном финале теннисного турнира в Нью-Хейвене, Бондаренко - в парном

В Нью-Хейвене (США) в ночь на воскресенье по киевскому времени завершился теннисный турнир Connecticut Open (категория - Premier), в одиночном финале которого украинка Элина Свитолина проиграла Агнешке Радваньской из Польши, а в паре - уступил дуэт с участием Екатерины Бондаренко, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина, которая впервые в карьере вышла в финал престижнейшего турнира категории Premier, провалила первый сет в поединке с соперницей из Польши. Украинка сумела выиграть только один гейм. Впрочем, почувствовав, что терять больше нечего, наша теннисистка включилась в борьбу и на равных с соперницей провела второй сет. Судьба матча решалась на тай-брейке, где вновь сильнейшей оказалась Радванська - 1:6, 6:7.

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В парном финале Екатерина Бондаренко в дуэте с Чи-Юнь Чуань (Тайвань) сошлись в борьбе за титул с Саней Мирзой (Индия) и Моникой Никулеску (Румыния) и также уступили в двух сетах. Правда, в отличие от одиночного финала, здесь борьба была в каждой партии, но в концовке неизменно выигрывали соперницы - 4:6, 5:7.

Connecticut Open проходил с 19 по 27 августа и стал последним подготовительным турниром к Открытому чемпионату США. Соревнования в Нью-Йорке с участием всех сильнейших теннисистов мира состоятся с 29 августа по 11 сентября.