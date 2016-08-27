Украинка Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Нью-Хейвене в одиночном разряде, Бондаренко - в парном

В американском Нью-Хэйвене состоялись полуфинальные матчи теннисного турнира Connecticut Open (категория - Premier), в одном из которых украинка Элина Свитолина обыграла Юханну Ларссон из Швеции, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч между украинской и шведской теннисисткой завершился со счетом 6:4, 6:2.

Таким образом, Бондаренко впервые в карьере сыграет в финале турнира престижнейшей серии Premier,второй по значимости после "Большого шлема".

"Довольна, что смогла закончить матч в двух сетах, потому что погодные условия были очень тяжелыми, - отметила Свитолина после матча. - Первая партия была ключевой, так что я счастлива, что игра завершилась в мою пользу. Старалась действовать агрессивно. Если Ларссон давать какие-то шансы, то она сразу же их использует. Поэтому я хотела играть активно с первого розыгрыша. И все сработало, в том числе и подача. Перед финалом постараюсь найти время на отдых и чтобы просто осознать, что я дошла до решающего матча".

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Украинка будет бороться за титул с Агнешкой Радваньской (Польша), которая в полуфинале буквально разгромила Петру Квитову из Чехии - 6:1, 6:1. Радваньска дважды обыгрывала нашу теннисистку: в 2014 году в Майами и в прошлом сезоне в Токио.

Вместе с тем, в полуфинале парного разряда в финал также вышла Екатерина Бондаренко. В дуэте с Чи-Юнь Чуань (Тайвань) они обыграли Тимеа Бабош (Венгрия) и Ярославу Шведову (Казахстан) 6:3, 5:7, 10:7.

Решающие матчи турнира в Нью-Хейыене состоятся в ночь на воскресенье по киевскому времени.