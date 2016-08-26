Украинские теннисистки не смогли пробиться в основной турнир US Open через квалификацию

Украинки Ольга Савчук и Валерия Страхова проиграли во втором круге квалификации Открытого чемпионата США по теннису, покинув турнир вместе с ранее выбывшими Мариной Заневской и Ангелиной Калининой, сообщает официальный сайт турнира.

Савчук противостояла во 2-м раунде местной теннисистке Тейлор Таунсенд и сумела у нее выиграть только два гейма во второй партии. В первом сете она и ввосе уступила всухую - 0:6, 2:6.

В свою очередь, Страхова сражалась за путевку в третий раунд квалификации с Ван Яфань (Китай) и уступила в куда более равной и напряженной борьбе, не сумев справиться с соперницей только в концовках сетов - 4:6, 6:7 (9).

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В свою очередь, Калинина и Заневская не смогли пройти стартовый барьер квалификации US Open, проиграв уже в первых своих матчах.

Таким образом, Украину на Открытом чемпионате США по теннису в женском одиночном разряде представят только четыре спортсменки, которые по рейтингу входят в Топ-100 сильнейших в мире - Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.