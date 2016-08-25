Путин "нашел выход" и решил провести в России собственную Паралимпиаду

"Мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать свое мастерство. Поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр", — сказал Путин на награждении медалистов Олимпиады-2016 в Кремле, сообщает РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Паралимпийского комитета России по поводу участия спортсменов из РФ на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) остранил сборную России с Паралимпиады-2016.