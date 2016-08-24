Международная федерация тяжелой атлетики может дисквалифицировать Украину

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) может дисквалифицировать на один год Украину и еще три страны, сообщает Tribuna.com, ссылаясь на заявление пресс-службы IWF.

Сегодня стало известно о том, что допинг-пробы 15 спортсменов в ходе перепроверки проб с Пекина-2008 дали положительный результат. Среди них украинки Наталья Давыдова (бронза в категории до 69 кг) и Ольга Коробка (серебро в категории свыше 75 кг).

Согласно решению исполнительного совета IWF, федерация страны может быть дисквалифицирована на один год, в случае трех или более положительных допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки.

Таким образом, кроме Украины могут быть отстранены федерации Китая, Азербайджана и Турции.

Напомним, в июле украинская тяжелоатлетка Калина была лишена медали Олимпиады в Лондоне из-за допинга.