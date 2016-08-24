Международная федерация тяжелой атлетики может дисквалифицировать Украину
Украина на один год может остаться без тяжелой атлетики, если IWF примет предусмотренные за допинг санкции.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) может дисквалифицировать на один год Украину и еще три страны, сообщает Tribuna.com, ссылаясь на заявление пресс-службы IWF.
Сегодня стало известно о том, что допинг-пробы 15 спортсменов в ходе перепроверки проб с Пекина-2008 дали положительный результат. Среди них украинки Наталья Давыдова (бронза в категории до 69 кг) и Ольга Коробка (серебро в категории свыше 75 кг).
Согласно решению исполнительного совета IWF, федерация страны может быть дисквалифицирована на один год, в случае трех или более положительных допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки.
Таким образом, кроме Украины могут быть отстранены федерации Китая, Азербайджана и Турции.
Напомним, в июле украинская тяжелоатлетка Калина была лишена медали Олимпиады в Лондоне из-за допинга.