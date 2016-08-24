Свитолина победила двух россиянок и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США
12:51, 24 августа 2016Другое
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Украиская теннисистка успешно выступает на турнире в Нью-Хейвене.
btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного американского турнира Connecticut Open в Нью-Хейвене c призовым фондом $695 900.
В поединке первых двух раундов украинка победила двух россиянок - сначала Дарью Касаткину (6:4, 5:7, 6:0), а потом Евгению Родину (6:3, 6:1).
В четвертьфинале Свитолина вновь сыграет с россиянкой, который станет Елена Веснина.
Напомним, Элина Свитолина вчера выпала из Топ-20 рейтинга WTA.
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