Украина получила дополнительные лицензии на Паралимпиаду за счет отстранения России

Украина получила 17 дополнительных лицензий на летнюю Паралимпиаду после того, как Россия была исключена из всех соревнований на Играх. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

"Международный паралимпийский комитет официально подтвердил увеличение паралимпийской сборной Украины в связи с решением арбитражного суда об отстранении сборной России.

Таким образом, сборную Украину теперь представляют 172 спортсмена. Команда примет участие в 15-ти видах спорта из 22-х представленных на Паралимпиаде в Рио.

Приходите на Майдан Независимости на проводы этой славной команды в эту субботу, 27 августа в 19.00", — написал Сушкевич.

Напомним, летние Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 7 по 18 сентября.

Как сообщал УНИАН, вчера Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на отстранение сборной РФ с Паралимпиады.