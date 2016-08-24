Следственный комитет России хочет допросить главу WADA

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил представитель СКР Владимир Маркин, WADA не предоставило конкретных доказательств применения допинга в российском спорте, так же как и причастности к этому спортивных чиновников России.

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По словам Маркина, следствие не исключает, что WADA, которому непосредственно подчинялся экс-глава Московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА) Григорий Родченков, могло дать указание уничтожить допинг-пробы российских спортсменов.

Как известно, 18 июля независимая комиссия WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. WADA призвало ФИФА расследовать деятельность министра спорта России, члена исполкома ФИФА и президента РФС Виталия Мутко.