Следственный комитет России хочет допросить главу WADA
Следственный комитет России (СКР) заявляет о намерении допросить президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди и независимого эксперта Ричарда Макларена, который подготовил доклад о применении запрещенных препаратов российскими спортсменами.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявил представитель СКР Владимир Маркин, WADA не предоставило конкретных доказательств применения допинга в российском спорте, так же как и причастности к этому спортивных чиновников России.
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По словам Маркина, следствие не исключает, что WADA, которому непосредственно подчинялся экс-глава Московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА) Григорий Родченков, могло дать указание уничтожить допинг-пробы российских спортсменов.
Как известно, 18 июля независимая комиссия WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. WADA призвало ФИФА расследовать деятельность министра спорта России, члена исполкома ФИФА и президента РФС Виталия Мутко.