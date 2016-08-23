Медведев признался, что спортсмены РФ напичканы допингом, но виноваты в этом "подонки, сбежавшие за океан"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить российских спортсменов к Паралимпиаде-2016, признал, что российские спортсмены употрябляли допинг. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом, он выразил мнение, что в отстранении России от Паралимпийских игр виноваты ряд стран, которые "нашли традиционного врага" и "подонки, которые пичкают спортсменов допингом, а потом убегают за океан".

"Ряд государств и их политико-спортивный истеблишмент искали традиционного врага и в очередной раз нашли. Но особенно омерзительна роль тех подонков, которые сначала пичкают своих спортсменов допингом, таскают его через границы, а потом убегают за океан и дают показания в суде под присягой. В обмен на программу защиты свидетелей и будущие дивиденды", - написал Медведев.

Вероятно, премьер-министр РФ имел в виду Григория Родченкова, бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, интервью которого газете The New York Times начало допинговый скандал с участием российских олимпийцев и паралимпийцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня CAS не удовлетворил апелляцию России на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить команду РФ с Паралимпиады-2016.

Ранее, 7 августа, МПК дисквалифицировал сборную России с Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в полном составе. Такое решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.