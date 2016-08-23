В России предложили провести альтернативную Паралимпиаду для собственных спортсменов

Глава Общественной палаты РФ Александр Бречалов предложил провести альтернативные Паралимпийские игры в России в то же время, когда будут проходить Паралимпийские игры в Рио-Де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР), который оспаривал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских спортсменов к Паралимпийским играм 2016 года.

"Нашим паралимпийцам хочу искренне пожелать стойкости духа в такой ситуации и предлагаю провести с 7 по 18 сентября в России для всех сильнейших настоящие паралимпийские игры", - сказал Бречалов.

Как сообщал УНИАН, решение МПК о недопуске России к Паралимпиаде было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.