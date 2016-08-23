Париж стал фаворитом на проведение Олимпиады-2024 - СМИ

Париж стал главным фаворитом на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт", ссылаясь на свои источники в Международном олимпийском комитете (МОК).

Помимо Парижа, претендентами на проведение Игр-2024 являются Рим, Будапешт и Лос-Анджелес.

"В сложившихся обстоятельствах Париж стал однозначным лидером, и у него наилучшие шансы на победу. Помимо всего прочего в городе полностью готовая инфраструктура, нет проблем с транспортом и отелями. Немаловажным фактом является и тот, что в последний раз Париж (к моменту старта Игр-2024) был хозяином Олимпиады 100 лет назад", - рассказал собеседник агентства.

Выборы столицы Олимпиады-2024 пройдут в сентябре 2017 года.

Напомним, что летние Олимпийские игры 2020 года состоятся в Токио.