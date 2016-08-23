Сборную России окончательно лишили шансов выступить на Паралимпиаде

13:16, 23 августа 2016
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CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение МПК.

Россия отстранена от Паралимпиады / Alexander Vilf / Sputnik

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Паралимпийского комитета России по поводу участия спортсменов из РФ на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) остранил сборную России с Паралимпиады-2016. 

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