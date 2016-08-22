Аласания заявил о желании создать в НТКУ спортивный канал

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания в прямом эфире на телеканале UA:Перший заявил о желании создать в рамках НТКУ спортивный канал.

По его словам, ранее НТКУ не могла позволить себе третий канал, поскольку в законодательстве указано, что телекомпания может иметь лишь два канала. Однако некоторое время назад депутаты внесли правки в закон.

"Мы едва заставили депутатов написать "как минимум два канала". Ранее было просто "два", а теперь "как минимум два". Но пока что мы не можем справиться с двумя каналами, потому что государство не дает на это деньги и не считает общественного вещателя важным. Но если у нас будет запланированный третий канал, он будет спортивным. Каждый следующий канал будет спортивным. Это ниша, и это нужно делать", - заявил Аласания.

"Люди не очень воспринимают спорт сейчас. Проблема в том, что спорт много лет был в упадке. Даже футбол, номер один в нашей стране, и бокс тоже в упадке. Что уже говорить о всех остальных видах спорта?

Мы должны делать это годами. Как менеджер я сейчас сожалею, что каждый раз, показывая хоккей или баскетбол, мы будем терять рейтинги. Но я точно знаю, что дело не в деньгах. Мы должны это делать, потому что мы общественный вещатель, и мы будем это делать из года в год, а тогда на пятый-десятый год мы уже умрем, а спорт будет подниматься. Так должно быть", - добавил гендиректор НТКУ.