В Киеве презентовали новую форму для украинских паралимпийцев (фоторепортаж)

"Впервые за всю историю Олимпийских игр у нас состоялся гендерный паритет мужчин и женщин в команде. Такого еще не было: у нас сейчас 79 мужчин и 76 женщин", – цитирует президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича "5 канал".

Читайте такжеУкраина в Рио: календарь 13-го дня Олимпиады

При этом он рассказал, что состав национальной паралимпийской сборной обновился на 35%.

"21 область делегировала в национальную команду своих спортсменов. В команде есть спортсмены из Луганска и Донецка, из оккупированного Крыма есть девушка, которая в составе национальной команды", - рассказал Сушкевич.

В то же время министр молодежи и спорта Игорь Жданов пообещал спортсменам хорошое денежное вознаграждение за победу в соревнованиях.

Читайте такжеВидеоблог Rio2016: "мажорное" завершение карьеры Юрия Чебана

"За первое место мы можем выплатить до 40 тысяч долларов США из госбюджета, за 2 место – до 26 тысяч долларов, за третье место – до 18 тысяч долларов", – заявил Жданов.

Отметим, XV Летние Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро. Будут разыграны 526 комплектов в 22 видах спорта.

Напомним, сейчас в Рио-де-Жанейро проходят Летние Олимпийские игры. Самые свежие новости оттуда рассказывает наш спецкор в Рио Кирилл Стадниченко в своем видеоблоге.