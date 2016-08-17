В Рио арестован глава Европейских олимпийских комитетов

71-летний член МОК подозревается в незаконной передаче билетов перекупщику для продажи их по завышенным ценам, передает Би-би-си. Днем ранее в Рио был задержан мужчина с 800 билетами на соревнования, продавать которые он не имел права.

Согласно заявлению полиции, Хики, который также возглавляет Национальный олимпийский комитет Ирландии, при аресте попытался сбежать.

Полицейские рассказали, что когда они постучали, чиновник просунул под дверь свой пропуск на Олимпиаду, а затем сбежал в соседний номер отеля, где до недавнего времени жил его сын.

После ареста Хики стало плохо, ему была оказана медицинская помощь.

По данным бразильских СМИ, арест Хики может быть связан с задержанием Кевина Джеймса Мэллона в день церемонии открытия.

Мэллон возглавлял компанию THG Sports, которая предположительно также занималась незаконной перепродажей билетов на Олимпиаду. В компании отрицают нарушения.

ЕОК - международная олимпийская организация, объединяющая несколько десятков национальных олимпийских комитетов Европы.