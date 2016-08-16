Допинговый скандал в РФ: главный информатор WADA опасается за свою жизнь

После взлома учетной записи в антидопинговой системе информатор Всемирного антидопингового агентства WADA Юлия Степанова и ее муж опасаются за свою жизнь. После того, как были раскрыты российские махинации, 30-летняя Степанова переехала в США. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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В субботу ВАДА объявило, что учетная запись в системе ADAMS, при помощи которой спортсменка обязана сообщать агентству о своем местонахождении, была взломана.

"Единственная причина, по которой кто-то захочет взломать аккаунт ADAMS, - это попытка выяснить наше местонахождение. Мы решили, что безопасней будет поменять место жительства", - рассказала Степанова журналистам.

"Если с нами что-то случится - знайте, это не несчастный случай", - добавила она.

Она сообщила о своих опасениях спустя полгода, после того как два высокопоставленных чиновника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) умерли с разницей в две недели.

Издание сообщает, что Юлия Степанова замужем за бывшим сотрудником РУСАДА Виталием Степановым. Она и ее муж были основными источниками информации об использовании допинга российскими легкоатлетами, а также об массовых схемах использования допинга на Олимпийских играх в Сочи.

В 2013 году Юлия Степанова, тогда носившая фамилию Русанова, сама была дисквалифицирована за применение допинга. На этом основании МОК в этом году не допустил ее до участия в Олимпиаде.

Как известно, 18 июля независимая комиссия WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. WADA призвало ФИФА расследовать деятельность министра спорта России, члена исполкома ФИФА и президента РФС Виталия Мутко.