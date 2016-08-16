На 72 году жизни умер вице-президент WADA

Об этом сообщается на сайте организации.

Стофиле был госпитализирован несколько недель назад, однако его состояние не улучшилось.

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«WADA хотело бы отметить вклад Стофиле в пределах спорта и за его пределами в южноафриканском обществе на протяжении всей его жизни», — заявил президент агентства Крейг Риди, выразив соболезнование семье погибшего.

Должность вице-президента WADA он занял в январе 2014 году. До этого в период с 2004 по 2010 года он был министром спорта и отдыха ЮАР.