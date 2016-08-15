Россия хотела "купить" украинского пловца Говорова за миллион долларов

Об этом рассказал на встрече с журналистами президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который дружит с Говоровым, пишет Champion.com.ua.

"В свое время Андрею Говорову россияне предлагали 1 млн долларов, чтобы он выступал за их сборную. Говоров - патриот и он отказался. Сейчас Говоров выступает за Днепропетровск, хотя его родители военные из Севастополя", - сказал Павелко.

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Уже на Олимпиаде в Рио Говоров заявил, что ему предлагали выступать за Россию после аннексии Крыма.

"И были у меня предложения от России, когда ситуация с Крымом была, я их не рассматривал. Разговоры ходят, но я свою позицию так поставил, что я не собираюсь менять страну. Я не думаю, что моя страна меня обижает, все четыре года она меня поддерживала, и у меня была возможность тренироваться", - цитирует Говорова xsport.ua.