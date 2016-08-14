МОК начал расследование в отношении чиновников Минспорта РФ

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) инициировала расследование в отношении чиновников российского Минспорта. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на информацию журналиста немецкого ARD Хайо Зеппельта, которую он разместил на своей странице в Twitter.

"Комиссия МОК, возглавляемая Ги Каниве, начала расследование в отношении чиновников российского Министерства спорта по поводу государственной поддержки допинга", — написал он.

Зеппельт также является автором фильмов о допинге в России. Его последний фильм "Час икс для России" (Showdown for Russia) был показан 9 июня этого года. В нем бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил советника министра спорта России по вопросам антидопинга Наталью Желанову в полном разрушении потенциала РУСАДА (Российского антидопингового агентства).

18 июля независимая комиссия WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

WADA призвало ФИФА расследовать деятельность министра спорта России, члена исполкома ФИФА и президента РФС Виталия Мутко.