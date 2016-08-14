Харьковский "Локомотив" выиграл Суперкубок Украины по футзалу

Харьковский "Локомотив" разгромил львовскую "Энергию" в матче за Суперкубок Украины по футзалу. Счет матча - 7:0.

Три гола в составе победителей еще в первом тайме забил Евгений Серый. Также отличились забитыми мячами Артем Рось, Дмитрий Сорокин, Богдан Свиридов и Максим Литвинов.

Энергия (Львов) – Локомотив (Харьков) – 0:7 (0:4)

Голы: Серый (12, 12, 19), Рось (14), Сорокин (22), Свиридов (33), Литвинов (40).

Напомним, в минувшем сезоне львовская "Энергия" стала чемпионом Украины, а "Локомотив" выиграл Кубок страны.