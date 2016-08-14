Харьковский "Локомотив" выиграл Суперкубок Украины по футзалу
15:49, 14 августа 2016Другое
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Харьковская команда четвертый раз подряд выиграла первый трофей сезона в Украине.
"Локомотив" разгромил "Энергию" / mfk-lokomotiv.com.ua
Харьковский "Локомотив" разгромил львовскую "Энергию" в матче за Суперкубок Украины по футзалу. Счет матча - 7:0.
Три гола в составе победителей еще в первом тайме забил Евгений Серый. Также отличились забитыми мячами Артем Рось, Дмитрий Сорокин, Богдан Свиридов и Максим Литвинов.
Энергия (Львов) – Локомотив (Харьков) – 0:7 (0:4)
Голы: Серый (12, 12, 19), Рось (14), Сорокин (22), Свиридов (33), Литвинов (40).
Напомним, в минувшем сезоне львовская "Энергия" стала чемпионом Украины, а "Локомотив" выиграл Кубок страны.
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