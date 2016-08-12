Знаменитый бейсболист издаст книгу про Мохаммеда Али

Экс-капитан команды Главной бейсбольной лиги (MLB) Дерек Джетер издаст книгу Muhammad Ali Unfiltered, сообщает Sport Arena, ссылаясь на BoxingScene.

Книга о легендарном боксере выйдет с помощью издательства, которое принадлежит Джетеру.

Презентация намечена на октябрь, а поклонники таланта Али увидят в книге набор фотографий из частного архива боксера, его лучшие высказывания и рассказы жены.

"Непоколебимая смелость, убежденность и настойчивость будут и дальше жить в тех, на кого повлиял Мохаммед", — прокомментировал новость сам Джетер.

Джетер завершил карьеру в 2014-м году, когда вышла первая книга данной серии о звездах спорта — Jeter Unfiltered.

Как сообщал УНИАН, Мохаммед Али скончался 4 июля на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса.