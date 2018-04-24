Лучше "Олимп" в руках, чем "Локомотив" в небе

УНИАН уже опубликовал материал, в котором исследовались причины стабильного непопадания на Олимпийские игры украинских представителей командных видов спорта – в общенациональном масштабе. Теперь же – мы хотим рассмотреть конкретный локальный пример того, как в миллионном городе с давними спортивными традициями исчезают элитные команды в самых популярных спортивных играх.

«Локомотив» остановился

Речь пойдет о Харькове. На днях из столицы Слобожанщины пришла очень грустная новость для любителей волейбола. Президент сильнейшего клуба страны «Локомотив» Евгений Щербина сообщил, что в клуб пришло письмо из «Укрзализныци», где извещается о том, что главный спонсор клуба не имеет возможности оказывать финансовую помощь «Локомотиву» в сезоне 2016/2017. Новое руководство ПАО «Укрзализныця» в порядке реформирования предприятия отказалось от финансирования гостиниц, больниц, спортивных клубов – чтобы сосредоточиться на источниках дохода от основной деятельности.

По словам Евгения Щербины, финансирование «Локомотива» уже прекращено, практически все игроки получили статус свободных агентов. Также клуб официально отказался от участия в еврокубке – Кубке Европейской Конфедерации волейбола, и под вопросом находится его участие и в чемпионате Украины.

Напомним, что речь идет о сильнейшем клубе в истории украинского волейбола. Команда «Локомотив» была создана в 1973 году. Бронзовый призер чемпионата СССР 1978 года. С 1992 по 2016 год «Локомотив» 16 раз становился чемпионом Украины, 3 раза серебряным призером, 13 раз – обладателем Кубка Украины. Это первый волейбольный клуб Украины, ставший победителем еврокубка – Кубка топ-команд в сезоне 2003/04 годов. «Локомотив» – базовый клуб национальной и молодежной сборных Украины.

Похоже, что все это в прошлом. Сегодня славный клуб находится на грани исчезновения, его руководители лихорадочно ищут средства и пишут письма с просьбой о поддержке в адрес губернатора и мэра. Команда сайта «Волейбол в Україні» разместила петицию на официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета с просьбой о сохранении команды. Для того, чтобы петиция была рассмотрена мэром города Харькова Геннадием Кернесом, нужно собрать 5000 подписей.

Тенденция, однако

Ой, как это напоминает недавнюю ситуацию – уже с другой петицией, на имя Президента Порошенко, с просьбой спасти футбольный клуб «Металлист». Похоже, что харьковские фанаты спорта скоро окончательно перейдут на словесное творчество – песни, петиции. Болеть им все равно будет не за кого.

Печальная судьба «Металлиста» свежа. Нет необходимости лишний раз вспоминать о том, как младоолигарх Сергей Курченко «отжал» клуб, входивший в тройку лучших в Украине, у его владельца – Александра Ярославского. А после смены исторической ситуации в Украине попросту довел «Металлист» до естественной смерти.

Тут ведь такая картина вырисовывается. В Харькове один за другим исчезают клубы, входившие в элитные украинские дивизионы в разных видах спорта. А те, кто еще жив, влачат жалкое существование.

Так, хоккейное «Динамо», возрожденное в 2011 году, на базе любительского клуба «Харьковские Акулы», рассыпалось после единственного сезона в Профессиональной хоккейной лиге. Причины просты: клуб создавался по инициативе всесильного в те годы вице-премьера Бориса Колесникова, который нашел веские аргументы для тогдашнего харьковского губернатора Михаила Добкина и мэра Геннадия Кернеса, чтобы вдохновить их на поддержку хоккейного клуба. А когда Колесников сошел с исторической сцены, Добкин и Кернес быстро охладели к хоккею и их лица стали скучными. Сегодня остатки игроков «Динамо» катаются в любительских встречах на маленькой арене «Салтовский лед». А харьковчане остались без большого хоккея.

С большим баскетболом в Харькове тоже не сложилось. Сильнейший клуб города – «Политехник» с 2007 года выступает во втором украинском дивизионе – Высшей лиге. В прошлом сезоне клуб даже выиграл чемпионат Высшей лиги, но для включения в элитный дивизион, Суперлигу, у «Политехника» есть ряд проблем. Во-первых, еще год назад отпал спонсор – компания «Авантаж», а во-вторых, «Политехник» слишком сильно привязан к своему материнскому вузу – Национальному техническому университету «Харьковский политехнический институт», менеджмент клуба исповедует устаревшие методы ведения хозяйства, с которыми в элите украинского баскетбола делать нечего. Буквально сегодня, 10 августа, стало известно, что Федерация баскетбола Украины все-таки включила "Политехник" в Суперлигу, но баскетбольные эксперты скептически смотрят на перспективы клуба в элите, где Харьков будет представлен впервые за 10 лет.

Харьков был родиной еще российского дореволюционного гандбола. В 1910 году здесь прошел первый гандбольный матч в Российской империи, а в 1918 году была организована первая гандбольная лига. Однако сегодня слово «гандбол» воспринимается в Харькове как что-то экзотическое.

Зато в еще одном игровом виде спорта – водном поло – город представлен в высшей лиге Украины сразу двумя клубами. Это НТУ-ХПИ и «Слобожанец». Беда в том, что вся эта лига состоит из пяти команд, и говорить что-либо о конкурентности, соревновательной интриге, зрительском интересе в таком контексте не приходится.

Правда, в Харькове есть еще один «Локомотив» – чемпион Украины 2012/13, 2013/14, 2014/15 по мини-футболу. Однако этот клуб также может пострадать от новых веяний «Укрзализныци», и его дальнейшая судьба пока не вызывает особого оптимизма.

Исключение, подчеркивающее правило

На этом фоне прямо таки оазисом благополучия предстает регбийный клуб «Олимп», 11-кратный чемпион Украины последних лет. Парадоксальным образом положение «Олимпа» укрепилось во всех смыслах после того, как Александра Ярославского лишили футбольного «Металлиста». Харьковский бизнесмен фактически сублимировал в регбийный клуб свои спортивные эмоции.

Город пестрит лайт-боксами и постерами «Олимпа», в клубе параллельно с классическим регби-15 успешно развивается регби-7, которое в этом году дебютировало на Олимпиаде в Бразилии. И, похоже, что вскоре харьковским болельщикам не останется ничего кроме как заполнять трибуны стадиона ХТЗ, где выступает «Олимп».

При таком ходе событий лучший в стране дворец спорта «Локомотив», построенный при Георгии Кирпе и носящий его имя, рискует остаться памятником харьковским игровым видам спорта. И там вместо спортивных баталий будут проходить ярмарки, да будут окучивать свою паству какие-нибудь проповедники типа пастора Владимира Мунтяна.

Невеселая картина получилась. Впору применить шутку фейсбучного типа: «Это Харьков. Он угробил у себя командные виды спорта. Не будь таким, как Харьков». К сожалению, в эту формулу можно смело подставлять название любого крупного украинского города – не ошибетесь.