МОК лишил украинца серебряной медали Олимпиады-2012

Во время проверки проб у него обнаружен запрещенный препарат туринабол.

"Национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить полное выполнение этого решения", - говорится в сообщении на сайте МОК.

НОК Украины теперь должен вернуть медаль и диплом Пятницы.

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В 2012 г. 31-летний Пятница метнул снаряд на 84,51 м, уступив Кешорну Уолкотту (Тринидад и Тобаго), но опередив Антти Руусканена из Финляндии. Скорее всего, медаль Пятницы перейдет к Руусканену, а бронзу получит чех Витеслав Веселы, который занял четвертое место.

Кроме Александра, в результате повторного анализа аннулированы результаты еще трех атлетов: тяжелоатлеток Нуржан Тайлан (Турция) и Рипсиме Хуршудян (Армения), а также метателя молота Павла Кривицкого (Беларусь), однако никто из них на этих соревнованиях не завоевал медали.