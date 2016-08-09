Украинско-польская команда Kolss-BDC выиграла международную велогонку в Одессе

В Одессе завершились международные велогонки категории 1.2 UCI — Tour de Ribas и Odessa Grand Prix. Почти весь подиум достался украинско-польской команде Kolss-BDC, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

В гонке Tour de Ribas, которая стартовала на Дерибасовской, но прошла по загороднему маршруту, победу праздновали все подопечные Николая Скоренко — Андрей Василюк (первое место), Михаил Кононенко (второе место) и Сергей Лагкути (третье место). А в Odessa Grand Prix, прошедший уже по центральным улицам Одессы, победное шествие удалось приостановить только велогонщику белорусской команды Minsk Cycling Club Александру Головашу, завоевавшему бронзу. Золото и серебро у спортсменов Kolss-BDC — Александра Превара и Виталия Буца. Интересно, что представитель белорусской команды ранее выступал также за киевскую команду Kolss.

Президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко прокомментировал успехи украинских велогонщиков: «Доминирование команды Kolss-BDC ожидалось, ведь за нее выступают сильнейшие украинские шоссейники. Для остальных команд противостоять Kolss-BDC — это школа и настоящая борьба».

Впервые велогонку "Одесса ГранПри" провели в 1995 году, а в 2015 году, в 20-й раз, она стала международной, вошла в календарь гонки Europe Tour и Международного союза велосипедистов.