Der Spiegel: Решение, которое потрясло олимпийский мир

Об этом пишет Йенс Вайнрайх в статье "Решение, которое потрясло олимпийский мир", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Такого выступления олимпийский мир еще не видел. В воскресенье в Барра-да-Тижука сэр Филип Крейвен, британец, президент Международного паралимпийского комитета (МПК), продемонстрировал, как выглядит прозрачность и последовательность, и всколыхнул олимпийский мир.

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МПК отстранил Российский паралимпийский комитет (РПК), поэтому в сложившейся ситуации россияне не смогут принять участие в Паралимпийских играх в сентябре в Рио-де-Жанейро. На апелляцию даны три недели, но министр спорта Виталий Мутко уже объявил об этом шаге.

Он не чувствует "ничего, кроме отвращения" к подтвержденной доказательствами российской допинговой системе и организованному мошенничеству паралимпийцев из других стран, - сказал сэр Филип Крейвен: "Честная игра – основа спорта. Если мы уступим здесь, то с нами покончено".

О решении Совета МПК стало известно еще в субботу, но МПК еще отрицал его. Такое решение также стало пощечиной немецкому президенту МОК Томасу Баху. Сам Крейвен принадлежит к Международному олимпийскому комитету, до сих пор он никогда не проявлял себя как герой.

Он не стал возражать и во вторник, когда Бах на заседании МОК потребовал поддержать его решение и не отстранять российский НОК от соревнований в Рио, несмотря на доказанные факты употребления допинга. Но речь и впечатляющие обоснования Крейвена не имели равных.

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МПК расценил представленные в нескольких отчетах WADA факты абсолютно по-другому. Примеры:

- МПК сразу же отстранил РПК как часть государственной системы допинга, в то время как МОК под руководством Баха неоднократно хвалил российский НОК за предполагаемую разъяснительную работу и готовность сотрудничать. - МПК делает выводы, основываясь на том, что еще в ноябре 2015 года, согласно всемирному антидопинговому кодексу WADA, Россию классифицировали как "уклоняющуюся от выполнения правил", МОК Баха не сделал никаких выводов. - МПК придерживается своих правил, в то время как МОК пренебрегает юридически неприступными принципами Олимпийской хартии. - МПК немедленно приступил к сотрудничеству со специальным следователем WADA Ричардом Маклареном, проводил консультации и запрашивал дополнительную информацию, в то время как Бах назвал отчет Макларена "предварительным" и заявил, что примет новое решение на основе результатов дальнейших расследований и после получения окончательного отчета. Он тянет время. - МПК ставит на первое место мошенничество россиян в отношении остальной части мира в Сочи на Паралимпийских играх, МОК ориентирован на российских спортсменов, которым были предложены лазейки. И, наконец, презентация решения МПК показывает огромную разницу: Крейвен произнес впечатляющую речь, представил подробное решение и ответил на многочисленные вопросы. Томас Бах пригласил свою олимпийскую семью на обед президента, после того, как в сухом сообщении МОК заявил, что 270 россиян будут допущены к участию в Рио.

В МОК пресс-секретарь спортсменов не имеет никаких шансов

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что МПК находится в более выгодном положении, потому что он несет ответственность только за паралимпийский спорт, в то время как МОК приходится вести переговоры со спортивными ассоциациями. Но это высказывание не что иное, как пропаганда. Поскольку, согласно Олимпийской хартии, МОК находится даже в лучшем положении, чем МПК, в финансовом отношении, во всяком случае. МОК имеет все права и исключительные полномочия, чтобы отстранить российский НОК.

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Реакция российских спортивных чиновников на победу, одержанную при помощи Баха, могла повлиять на решение МПК и заставить его принять жесткие меры. Член МОК Александр Попов, в прошлом отличный пловец, громко заявил журналистам, что ему совершенно не нравится, "когда другие люди суют свой нос в наши внутренние дела". Пресс-секретарь МПК Тодд Николсон из Канады в социальных медиа оказался под огромным давлением со стороны России. Он также оправдал отстранение РПК в своей впечатляющей речи.

И в этом заключается еще одно отличие МПК от МОК. Там руководитель комиссии спортсменов, Клаудия Бокель, имеет в своем распоряжении поддержку тысяч элитных спортсменов со всех континентов. Она борется вместе с представителем WADA, Бекки Скотт из Канады, и подвергается нападкам со стороны членов МОК. 24 июля на решающем заседании Исполнительного комитета МОК по вопросу участия россиян у нее не было никаких шансов. Бокель воздержалась. Все остальные согласились с Бахом.

Члены МОК и сторонники Баха, такие как Патрик Хикки из Ирландии и шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах из Кувейта, чьи НОК отстранены из МОК, обманными действиями пытались разрушить союз между представителями спортсменов. Спортивные комитеты из Европы и Азии, где Хикки и шейх Ахмад возглавляют ассоциации НОК, в сомнительных резолюциях поддерживали позицию руководства МОК.

Британцы находятся под давлением – и поддаются ему

В МПК свое мнение высказали спортсмены. Потому что именно они стали жертвами обмана российской государственной допинговой системы в исторических масштабах. Доминирование россиян на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи было намного большим, чем преимущество России в рейтинге зимних Олимпийских игр. Тогда при содействии ФСБ и под руководством Министерства спорта, были заменены положительные допинг-тесты, по крайней мере, пятнадцати медалистов.

На Паралимпийских играх российские хозяева организовали себе (так следует это назвать) в общей сложности 80 медалей (30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых). Германия в рейтинге была на втором месте (15 медалей, в том числе девять золотых), далее – Канада (16 медалей, семь золотых). Эти результаты будут полностью переписаны.

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В последние недели паралимпийцы многократно высказались за отстранение россиян. Немецкая Ассоциация спорта для инвалидов (DBS) полностью поддержала решение МПК. Однако, руководство Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB), президент Альфонс Хёрманн и генеральный директор Майкл Веспер, сделало все возможное, чтобы обеспечить соблюдение решения бывшего главы DOSB Томаса Баха. На немецких спортсменов, таких как олимпийский чемпион Роберт Хартинг, наложили строгие взыскания. В Рио Веспер утверждал, что немецкой команде необходима свобода мнения.

Кроме использования спортсменов есть еще одна причина, которая привлекла столько внимания к решению. Британские СМИ оказывали огромное давление на Филиппа Крейвена, чтобы он не скрывал факты о масштабном спортивном мошенничестве со стороны российского правительства и принял меры. Недавно это давление заставило лорда Себастьяна Коу, президента Всемирной федерации легкой атлетики (IAAF), и сэра Крейга Риди, президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) пойти на удивительную акцию по спасению. Речь идет не о политическом давлении, а об оценке неоспоримых доказательств преступной деятельности. Риди, Коу и Крейвен не решились смягчить доказательства и искать пробелы в правилах, пока не удастся утихомирить спортивную армию Владимира Путина.

Зимой 2014 года не только Томас Бах в присутствии Владимира Путина хвалил игры в Сочи, как "игры спортсменов", также Филип Крейвен после Паралимпиады произносил громкие слова и говорил о "лучших зимних Паралимпийских играх в истории". Но после раскрытия огромного количества фактов, его взгляд на красивую картинку в Сочи изменился – и теперь об этом знает весь мир.