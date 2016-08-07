Министр спорта Жданов: решение об отстранении российских паралимпийцев - справедливое и правильное

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот так, справедливое и правильное решение. За построение государственной системы массового употребления допинга должна наступать неизбежная и жесткая ответственность".

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Также Жданов добавил, что сборная РФ десятилетиями была главным конкурентом Украины на Паралимпийских играх.

Напомним, Международный параолимпийский комитет (МПК) принял решение отстранить сборную России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые должны начаться 7 сентября.

Паралимпийский комитет РФ обжалует данное решение в Международном спортивном суде.