Официально: сборная России отстранена от Паралимпиады-2016 в Рио

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение отстранить сборную России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые должны начаться 7 сентября. Об этом сообщает BBC.

Как заявил на пресс-конференции в Рио глава МПК сэр Филип Крэйвен, такое решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.

"Антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью скомпрометирована", - сказал глава МПК.

Отмечается, что Паралимпийский комитет России намерен обжаловать данное решение в Международном спортивном суде (CAS).

Как сообщал УНИАН, перед тем, как принять решение об отстранении сборной России с Паралимпиады, Комиссия МПК провела трехчасовую встречу с представителями РФ в Бонне и выслушала их письменные и устные аргументы.

Напомним, 18 июля независимая комиссия ВАДА представила доклад о созданной в России системе допинга, которая позволяла спортсменам из РФ улучшить показатели на зимней Олимпиаде-2014.