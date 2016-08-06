Международный паралимпийский комитет не допустит сборную России на Игры-2016 в Рио - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

Комиссия МПК провела трехчасовую встречу с представителями российской федерации в Бонне и выслушала их письменные и устные аргументы.

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Представители Международного паралимпийского комитета консультировались с Маклареном по поводу дополнительных доказательств.

Как сообщается в докладе, в период с 2012 по 2015 годы в России было уничтожено 35 положительных допинг-проб спортсменов с ограниченными возможностями. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России выиграла в три раза больше медалей, чем остальные национальные команды.

Официально о неучастии российскими атлетами Паралимпиады будет объявлено на специальной пресс-конференции в воскресенье, 8 августа.