На Олимпиаде-2016 в Рио разыграна первая золотая медаль

Американка Вирджиния Трэшер стала обладателем первой золотой медали на Олимпийских играх в Рио, выиграв соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.

Серебро завоевала китаянка Ли Ду, бронзу - еще одна китаянка Силинг Йи.

Отметим, что в квалификации соревнований Ли Ду установила олимпийский рекорд, набрав 420,7 очка.

Ранее украинка Наталья Кальныш не смогла пробиться в финальную стадию соревнований. В квалификации она заняла девятое место при восьми проходных позициях.

Как сообщал УНИАН, вчера в квалификации соревнований по стрельбе из лука был установлен первый мировый рекорд Олимпиады-2016. Его автором стал южнокореец Вучжин Ким.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.