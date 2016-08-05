Молодежная сборная Украины по бейсболу победила на чемпионате Европы, обыграв Россию
На чемпионате Европы по бейсболу среди молодежных команд (U21) в израильском Тель-Авиве победили украинцы.
Как сообщает Федерация бейсбола и софтбола Украины, чемпионат состоялся в Тель-Авиве с 1 по 4 августа.
В турнире приняли участие 4 команды: Израиль, Украина, Россия и Литва.
При этом внезапно с турнира снялись сборные Англии и Польши.
Украинская команда одержала убедительную победу над всеми соперниками в предварительном этапе: с Литвой сыграла со счетом 10:1, с Россией - 3:0, с Израилем - 9:1.
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Первые две команды предварительного этапа вышли в финал. В финальной игре украинские спортсмены победили сборную России со счетом 7:5.
"Игра получилась упорной и очень интересной. Завоевав золотые медали чемпионата Европы серди молодежных команд, наша сборная показала лучший результат за всю историю выступлений наших сборных на чемпионатах Европы. Поздравляем тренеров и игроков с отличным результатом", - говорится в сообщении.