Харьковский волейбольный клуб "Локомотив" может прекратить существование

Харьковский волейбольный клуб "Локомотив" в связи с тяжелым финансовым положением может прекратить существование, сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что "Локомотив" перестал получать финансовую поддержку от "Укразализныци". Именно этот факт ставит под угрозу существование клуба.

Практически все игроки "Локомотива" получили статус свободных агентов. Также клуб официально отказался от участия в еврокубке — Кубке Европейской Конфедерации волейбола. Его участие в следующем чемпионате Украины пока что находится под вопросом.

Харьковский "Локомотив" является 16-кратным чемпионом Украины и 13-кратным обладателем Кубка Украины. "Локомотив" - первый волейбольный клуб Украины, который стал победителем еврокубка — Кубка топ-команд в сезоне 2003/04.