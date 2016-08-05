Украинец победил в забеге на 3100 миль в Нью-Йорке

Забег ежегодно организовывают в Америке с 1997 года. На этой дистанции Тростянюк финишировал 4 раза. В этом году с результатом 46 дней 1 час 10 мин. 25 сек.

В среднем, за это время, каждый день он пробегал около 108 км. За последние 14 лет Тростянюк участвовал в 13 стартах многодневных забегов, а 4 раза выигрывал 10-суточные всемирные ультрамарафоны в Нью-Йорке.

Юрию Тростянюку 52 года, работает он сантехником в Виннице.