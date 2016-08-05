Украинец победил в забеге на 3100 миль в Нью-Йорке
12:42, 05 августа 2016Другое
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Украинский бегун Юрий Тростянюк победил в самом длинном в мире сертифицированном забеге на 3100 миль (4985 км), который проводился в Нью-Йорке.
В среднем, за это время, каждый день он пробегал около 108 км / УНИАН
Забег ежегодно организовывают в Америке с 1997 года. На этой дистанции Тростянюк финишировал 4 раза. В этом году с результатом 46 дней 1 час 10 мин. 25 сек.
Тростянюку 52 года, работает он сантехником в Виннице / УНИАН
В среднем, за это время, каждый день он пробегал около 108 км. За последние 14 лет Тростянюк участвовал в 13 стартах многодневных забегов, а 4 раза выигрывал 10-суточные всемирные ультрамарафоны в Нью-Йорке.
Юрию Тростянюку 52 года, работает он сантехником в Виннице.
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