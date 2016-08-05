Глава комиссии WADA: целью доклада было доказательство поддержки допинга в России на госуровне

Об этом пишет Дождь со ссылкой на The Guardian.

В интервью изданию Макларен заявил, что МОК в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро должен был разбираться не с отдельными спортсменами, а с государственной системой поддержки допинга в России. По его словам, «путаница и дезинформация привела к массовым индивидуальным походам в суд и другим разбирательствам».

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Глава комиссии пояснил, что целью доклада было доказательство поддержки допинга в России на государственном уровне, манипуляций результатами допинг-тестов и замены образцов анализов. «Я делал работу не для того, чтобы вскрыть, какие спортсмены употребляли допинг и прикрывались государством», — добавил Макларен.

«Посмотрите, какие есть там данные, и принимайте решения на их основании, а не превращайте это в расследование дел конкретных спортсменов», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.