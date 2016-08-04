МОК допустил к Олимпиаде в Рио около 270 российских спортсменов - глава ОКР
Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета документы о допуске около 270 российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на главу ОКР Александра Жукова.
"Мы получили документы по допуску около 270 спортсменов, сейчас нужно произвести последние подсчеты", - сказал Жуков.
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Окончательное решение о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Бразилии принимала независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) из трех человек.
Точный список допущенных спортсменов будет опубликован позже в четверг, пообещал президент МОК Томас Бах, выступая после завершения работы комиссии.
Бах вновь объявил о намерении полностью пересмотреть существующую антидопинговую систему в международном спорте.