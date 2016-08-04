Бубка переизбран в состав Исполкома МОК наибольшим количеством голосов

Сегодня в рамках 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета (МОК), которая продолжается в Рио-де-Жанейро, состоялись выборы членов в состав Исполкома МОК, сообщает официальный сайт НОК Украины.

С наибольшим количеством голосов первым среди пяти кандидатов в Исполком МОК был избран президент НОК Украины, первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Сергей Бубка является членом МОК с 1999 года. С 2000 года он входит в Читайте такжеЧлен Исполкома МОК Бубка: "Выступаю за жесткое наказание всех виновных в допинговом скандале"состав Исполкома этой организации.

Как сообщал УНИАН, во время допингового скандала в сборной России, Сергей Бубка был противником дисквалификации легкоатлетической команды РФ с Олимпиады в Рио.

Позже один из спортивных чиновников РФ сообщил, что Бубка поддержал Россию во время заседания МОК, посвященного возможному отстранению команды РФ в полном составе с Игр-2016. В результате, МОК отказался применять такие санкции к России.